Athlétisme : vers la fin des «mordus» au saut en longueur ?

Dans un podcast de Anything but Footy, John Ridgeon, directeur général de World Athletics, a affirmé qu’une nouvelle règle pourrait révolutionner le saut en longueur. L’instance envisagerait de supprimer la planche d’appel pour la remplacer par une «zone de saut».

Une révolution pour plus de frissons ? À en croire le directeur général de World Athletics, John Ridgeon, une nouvelle règle pourrait révolutionner le saut en longueur. En début de semaine, dans le podcast Anything but Footy, ce dernier a expliqué que l’instance souhaiterait opérer un changement concernant cette discipline. Concrètement, cela concernerait la planche d’appel qui pourrait alors disparaître à l’avenir. La plasticine, permettant de détecter les sauts mordus, serait alors remplacée par une «zone de saut».

Mais alors, pourquoi modifier les règles de cette discipline, déjà présente aux Jeux olympiques antiques et lors des premiers JO en 1896 ? Selon la fédération internationale, 33% des sauts étaient mordus lors des derniers championnats du monde, à Budapest, en août 2023. Une statistique qui, selon la fédération, rendrait le saut en longueur moins spectaculaire. En revanche, ce projet de nouvelle règle fait polémique et provoque de vives réactions.

À l’image de Carl Lewis, quadruple champion olympique et double champion du monde à la longueur. Sur X, anciennement Twitter, l’athlète américain se questionne sur la légitimité de cette règle. Pour lui, le saut en longueur est l’une des épreuves les plus difficiles de l’athlétisme, notamment à cause de cette planche. Mais, le fait de supprimer la plasticine «éliminerait simplement l’élément technique le plus délicat de l’épreuve». «Est-ce qu’on agrandit le panier de basket parce que beaucoup de joueurs ratent leurs lancers francs ?», ironise-t-il sur le réseau social.

I guess It supports what I've been saying, that the long jump is the most difficult event in track and field. That would just eliminate the the most difficult skill from the event. Just make the basket larger for free throws because so many people miss them. What do you think? https://t.co/KwnjSoFj1L

