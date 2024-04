JO 2024 : pourquoi la piste d’athlétisme sera-t-elle violette ?

La piste d’athlétisme des Jeux olympiques de Paris 2024 sera violette. Une couleur étonnante qui a son explication.

Étonnante et détonante. La piste d’athlétisme du Stade de France pour les JO 2024 de Paris sera non pas rouge ou bleu mais violette. Elle est en cours d’installation dans l’enceinte Dyonésienne. Une première dans l’histoire de ce sport.

Mais alors pourquoi ce choix ? Les organisateurs de Paris 2024 ont tout simplement souhaité «sortir un tout petit peu du cadre, avoir une approche créative en se détachant des couleurs habituelles qui sont l'ocre, le terracotta, a expliqué Alain Blondel, responsable des épreuves d'athlétisme et de para-athlétisme au Comité d'organisation (Cojo). La teinte met en valeur les athlètes. La piste est une scène où les athlètes vont se produire.» Le violet fait partie avec le vert et le bleu des trois couleurs associées aux Jeux de Paris et adoptées dans l'ensemble des sites de compétition.

Cette piste, surnommée MondotrackEB, a été imaginée par Mondo, entreprise familiale italienne, référence mondiale des équipements sportifs, qui comptabilise avec Paris 2024 ses 13e JO. Des coquilles de moules pilées ont été utilisées pour réduire la quantité de matière pétrolifère de la piste composée principalement de caoutchouc. Au total 13.000 mètres carrés de revêtements doivent être posés, soit 1.000 rouleaux d'une largeur d'1,50 m nécessitant 2.800 pots de colle.

«Hormis la couleur, la base sous les pieds des athlètes sera quasiment la même» qu'à Tokyo où de nombreux records sont tombés, se réjouit Alain Blondel, qui n'a pas souhaité dévoiler le coût de l'opération. Après la pose de la piste vient le traçage. Le chantier doit durer plusieurs semaines avec la remise officielle des clés au Cojo le 1er juin.