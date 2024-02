«Au bout de cinq minutes, il pleurait» : l’anecdote incroyable de Florian Thauvin sur l’arrivée de Mario Balotelli à l’OM

Dans une interview accordée au Media Carré, Florian Thauvin est revenu sur un épisode extraordinaire lors de l’arrivée de l’attaquant italien Mario Balotelli à l’OM en 2019.

C’est une anecdote qui vaut son pesant d’or. Ce mercredi, dans une interview partagée sur les réseaux sociaux, Florian Thauvin, ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui joue aujourd’hui à l’Udinese en Italie, a partagé un souvenir très particulier de l’arrivée de Mario Balotelli dans la cité phocéenne en janvier 2019.

«On était en mise au vert et on était en train de manger, se souvient le champion du monde 2018 avec l’équipe de France. Et à l’époque, il y avait Adil Rami qui demandait toujours de la harissa à table. Donc le chef mettait toujours une petite coupelle de harissa sur la table pour Adil. Et Mario Balotelli arrive (…). Tout Italien qu’il est, il se sert des pâtes. Et en fait, il pense que la harissa, c’est de la tomate. Et il commence à tartiner les pâtes de harissa. Et nous on se regarde tous, on se dit : ‘C’est chaud quoi, il envoie la dose’. Mais on ne le connaît pas, on se dit : ‘Mario, il sait ce qu’il fait, pas de problème’. Il a commencé à manger… au bout de cinq minutes, il pleurait et tout son crâne dégoulinait.»

En 15 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM, Mario Balotelli a inscrit 8 buts. Un passage réussi pour l’Italien qui n’aura finalement pas trouvé d’accord avec le club marseillais et qui partira ensuite à Brescia. Aujourd’hui, âgé de 33 ans, il évolue en Turquie à l’Adana Demirspor.