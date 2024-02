10km, «Semi», marathon : voici 16 paires de running idéales pour vos courses

Avec l’enchaînement des nombreuses courses (10km, semi et marathons), il convient de trouver la paire de running parfaite pour courir. CNEWS vous propose 16 modèles pour faire votre choix.

Glycerin 21 Brooks

La Glycerin 21 de chez Brooks, qui pèse environ 250 grammes, possède un excellent amorti et est composée d’environ 60% de matériaux recyclés. Idéale pour les moyennes et longues distances, elle possède plusieurs coloris.

Glycerin 21, Brooks, 180 €

AltraFWD Experience

La chaussure de running AltraFWD Experience possède un faible drop. Elle est parfaite pour les entraînements réguliers peu intenses, à allures modérées sur routes et chemins tracés. Un modèle est conçu pour courir sur toutes les distances.

AltraFWD Experience, Altra, 150 €

Saucony Endorphin Speed 4

La Saucony Endorphin Speed 4 est parfaite pour la progression. Cette chaussure convient aux expérimentés en quête d’entraînements axés sur la vitesse en vue d'un objectif ambitieux. Elle est idéale sur les longues distances.

Saucony Endorphin Speed 4, Saucony, 200 €

Mizuno Wave Rider 27

La Mizuno Wave Rider 27 allie confort et dynamisme. Elle s'adresse aussi bien aux débutants qu’aux confirmés. Elle est parfaite pour une sortie courte que pour un marathon.

Mizuno Wave Rider 27, Mizuno, 160 €

Hoka Clifton 9

La Hoka Clifton 9 est idéale pour courir sur route ou chemin tracé. Ce modèle léger et confortable, qui possède 3 mm de hauteur de semelle, offre une expérience revitalisée sous le pied grâce à une nouvelle mousse plus réactive et un design de la semelle extérieure amélioré. Elle est adaptée aux coureurs à la recherche d’un bon amorti et d’un confort pour les longues distances.

Hoka Clifton 9, disponible Au Vieux Campeur, 145 €

New Balance Fresh Foam X 1080 v13

La New Balance Fresh Foam X 1080 V13 est top aussi bien pour les entraînements intenses que pour les petites sorties. Elle répond en effet aux attentes des débutants, intermédiaires ou confirmés. Elle peut vous suivre lors de vos compétitions comme durant votre entrainement quotidien. Cette running possède une mousse épaisse pour un amorti agréable un rebond efficace.

Fresh Foam X 1080 v13, New Balance, 190 €

Energetics OZ 34

Alors que les prix des chaussures running est souvent élevés, les petits budgets peuvent se tourner vers la marque Energetics avec la OZ 34, qui existe pour homme et femme. La chaussure est conçue pour toutes sorties de course à pied avec légèreté, confort et flexibilité. L’amorti est très bon.

Chaussures de running femme OZ 34, Energetics, 39,99 €

Under armour, ua infinite

La UA Infinite d'Under Armour est l’occasion parfaite pour se lancer ou s’améliorer en course. Avec le nouvel amorti dynamique UA HOVR+, elle sera idéale pour débutants et aguerris.

UA Infinite, Under Armour, 160 €

On running Cloudsurfer

La On Running Cloudsurfer est une chaussure d'entraînement, destinée aux footings légers et aux sorties longues, sur route et chemin. Avec sa semelle en caoutchouc fine et légère, elle offre une traction durable sur terrain sec ou mouillé.

On running Cloudsurfer, disponible Au Vieux Campeur, 169 €

Puma Deviate NITROTM 2

Plus légère et plus efficace, cette nouvelle version de la Deviate est parfaite pour toutes les distances, du 10km au marathon. La Deviate NITROTM 2 de Puma est dotée d’une semelle plus légère pour une meilleure sensation à chaque foulée. Son caoutchouc (Pumagrup) au niveau du talon ajoute de la résistance aux chocs, tandis que la tige améliorée offre un meilleur soutien à la cheville, sans oublier une respirabilité et un confort plus prononcé.

Deviate NITROTM 2, Puma, 170 €

KIPRUN KD900X LD Décathlon

La KD900X LD de Kiprun, la marque de Déctahlon, a été co-conçue avec les athlètes de la marque dont Yohan Kowal. Avec sa nouvelle mousse VFOAM PLUS et sa plaque carbone, elle est top pour des 10k, semi voire marathon. D’ailleurs, avec un drop de 4 mm, ces chaussures offrent une foulée des plus naturelles tout en vous conférant un confort optimal.

Kiprun KD900X LD, Décathlon, 180€

Adidas Supernova Rise

La chaussure adidas Supernova Rise est un modèle polyvalent qui s'adapte à tous les profils de coureurs. Elle convient en effet aux amateurs, débutants, intermédiaires et confirmés. Elle s'adapte à tous les besoins. Avec sa nouvelle technologie au niveau de la semelle intermédiaire, la chaussure offre un bel amorti et une jolie souplesse.

Supernova Rise, adidas, 150 €

Nike Alphafly 3

Conçue pour ceux qui veulent battre leurs records personnels du 5k au Marathon, la Nike Alphafly 3 est la chaussure de running la plus rapide sur la distance reine. Il s’agit de la plus légère et la plus testée des Alphafly, validée par des marathoniens d'élite et propulsée par la Nike Air Zoom pour aider tous les athlètes à franchir les barrières du marathon, quel que soit leur rythme.

Nike Alphafly 3, Nike, 309,99 €

Reebok

S’il s’agit d’une paire d’entraînement généralement utilisée en salle, la Nano X4 de chez Reebok est aussi adaptée aux petites courses. Ultra légère et respirante, elle a une tige entièrement redessinée avec le tout nouveau matériau Flexwave conçu avec un panneau de ventilation au milieu du pied pour une respirabilité et une durabilité accrues, ainsi qu'un aspect et une sensation de première qualité. Elle a également une technologie innovante (Système Lift and Run) de semelle intermédiaire conçue pour une stabilité accrue lors du soulèvement et un amorti pour la course et le saut.

Nano X4, Reebok, 140 €

Supernatural Runner Circle

Chaussure écolo, la SuperNatural Runner de Circle a été conçue avec une semelle dotée de la mousse innovante PLNT-FOAM. Elle offre un confort et un amorti ultime à chaque foulée. La laine utilisée dans la tige de la chaussure, offre une légèreté aux coureurs, permettant une liberté de mouvement tout en assurant une protection efficace contre les frottements susceptibles de causer des ampoules.

Supernatural Runner – Edit 001, Circle, 195 €

Asics Novablast 4

La nouvelle version de la Novablast 4 d’Asics intègre des évolutions notables au niveau des matériaux utilisés, du design et une nouvelle mousse, pour offrir plus de dynamisme aux coureurs. A noter, que cette mousse (FlyteFoam Blast Plus eco) est constituée d'au moins 20% de matériaux biosourcés provenant de sources renouvelables, tels que les déchets de la transformation de la canne à sucre.

Novablast 4, Asics, 150 €