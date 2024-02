Angleterre : Liverpool remporte la Coupe de la Ligue contre Chelsea

Liverpool s’est offert la Coupe de la Ligue, ce dimanche à Wembley, en battant Chelsea (1-0 après prolongations) grâce à un but de son capitaine Virgil van Dijk.

Pour la dernière saison de Jürgen Klopp sur le banc des Reds, Liverpool a décroché la Coupe de la Ligue. Le club de la Mersey a dominé Chelsea 1-0 au bout de la prolongation en finale, dimanche à Wembley.

Il aura fallu attendre la 118e minute pour que Virgil van Dijk, capitaine et défenseur néerlandais ne délivre les siens de la tête sur corner devant le virage de ses supporters.

Liverpool, qui doit faire face à de nombreux absents sur blessures dont Mohamed Salah, avait aligné une équipe très jeune.

«Comme entraîneur, en plus de 20 ans, c'est le plus trophée le plus spécial que j'ai gagné, a déclaré Jürgen Klopp. Ce qu'on a vu aujourd'hui est si exceptionnel... Peut-être qu'on ne le reverra jamais. Ces choses n'arrivent pas au football. C'est absolument incroyable. Je suis fier de tout le monde.»

Avec ce succès, les Reds, actuels leaders de Premier League peuvent continuer à rêver de quadruplé avec la Coupe d'Angleterre et la Ligue Europa.