Lionel Messi : l’Argentin s’explique sur son absence polémique à Hong Kong

Lionel Messi est revenu sur sa non-participation à un match amical début février à Hong Kong avec son club de l’Inter Miami. Son forfait avait créé une vive polémique.

Il a décidé d’éteindre l’incendie. Critiqué et pointé du doigt en Chine après avoir manqué un match amical contre Hong Kong, Lionel Messi a expliqué, ce lundi soir, que son forfait était dû à une blessure et n'était pas un geste politique.

«Comme tout le monde le sait, je veux toujours jouer et être présent à chaque match, s'est justifié l'octuple Ballon d'Or dans une vidéo publiée sur le réseau social chinois Weibo. J'ai entendu que je n'avais pas voulu jouer pour des raisons politiques, mais si tel avait été le cas je n'aurais pas fait le déplacement à Hong Kong.»

Il a joué au Japon

Immensément populaire en Chine, la star argentine, qui était resté sur le banc pendant la rencontre, a vu sa réputation écornée dans le pays asiatique à la suite de cet incident survenu dans le territoire semi-autonome chinois. Certains spectateurs avaient déboursé jusqu'à 4.800 dollars hongkongais (570 euros). Lionel Messi et le co-propriétaire de l'Inter Miami, David Beckham, avaient été hués par la foule.

La polémique avait encore enflé lorsque, quelques jours plus tard, la star argentine avait disputé 30 minutes d'un match amical au Japon, où plusieurs photos le montrent tout sourire, alors qu'il semblait avoir le visage fermé à Hong Kong.

«J'ai fait beaucoup de choses avec la Chine, des interviews, et des matchs tant avec Barcelone qu'avec la sélection argentine, a ajouté l’ancien joueur du PSG. C'est aussi simple que je l'ai déjà dit : j'avais une inflammation aux adducteurs et je ne pouvais pas jouer. J'ai lu et entendu beaucoup de choses après ce qui s'est passé lors du match à Hong Kong, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer ce qu'il en est réellement, afin de ne pas avoir à lire des choses fausses.» Reste à savoir si ses explications suffiront aux fans hongkongais.