«Les œufs m’ont flingué l’estomac» : Gaël Monfils victime de problèmes gastriques en plein match (vidéo)

Battu, ce mardi, par son compatriote Ugo Humbert au 1er tour du tournoi de Dubaï, Gaël Monfils a été victime de problèmes gastriques en plein match et a dû quitter le court.

Son parcours aux Emirats arabes unis a tourné court. Demi-finaliste, la semaine passée, à Doha, Gaël Monfils a été éliminé, ce mardi, au 1er tour du tournoi de Dubaï par son compatriote Ugo Humbert (6-4, 3-6, 3-6). Tout avait pourtant bien commencé pour le Français (37 ans), qui empochait le premier set.

Mais, au début de la manche suivante, il a été victime de problèmes d’estomac, à cause d’œufs. «Je crois que les œufs m’ont flingué l’estomac. Je ne sais pas, je ne me sens pas très bien», a-t-il lancé à son clan, en se tordant de douleurs. «T’aurais dû prendre une pizza pepperoni», lui a rétorqué un membre de son entourage. Si Gaël Monfils a esquissé un léger sourire, il a fait part de ses maux de ventre à l’arbitre.

Un duel de générations

«Il a besoin de vomir, où peut-il aller ?», a demandé l’officiel. Le joueur de 37 ans a finalement été autorisé à quitter le court pour se rendre aux toilettes quelques instants. Mais il n’est pas revenu au meilleur de sa forme, en tentant d’abréger les échanges, et a fini par céder la 2e manche. Et, toujours diminué dans le dernier set décisif, il ne semblait plus en mesure de lutter et a fini par s’incliner.

Au tour 2e tour, Ugo Humbert, 18e joueur mondial, sera opposé à Andy Murray, qui a battu Denis Shapovalov lors de son entrée en lice dans le tournoi.