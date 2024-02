Boxe : Francis Ngannou-Anthony Joshua, l’incroyable bande-annonce du combat dévoilée (vidéo)

La bande-annonce du combat de boxe entre Anthony Joshua et Francis Ngannou, qui aura lieu le vendredi 8 mars en Arabie saoudite, a été dévoilée. Et elle est tout simplement exceptionnelle.

Ceux qui n’étaient pas encore emballés vont l’être très rapidement. Le vendredi 8 mars, tous les regards seront tournés vers Riyad (Arabie saoudite) pour le choc entre le boxeur Anthony Joshua et le champion de MMA Francis Ngannou. Et à quelques jours de cet affrontement, une vidéo promotionnelle très spectaculaire a été dévoilée.

On y voit les deux poids lourds mis en scène à travers le jeu vidéo «Street Fighter». La scène commence dans les rues de New York semble-t-il, où les deux hommes se croisent et se bousculent. La vidéo se termine avec un KO des deux combattants. Le rendu est vraiment impressionnant.

A noter que le «Predateur» camerounais et «AJ» s’affronteront à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite dans un combat prévu en 10 rounds.

Francis Ngannou, désormais au PFL, disputera son deuxieme combat en boxe anglaise. En octobre, il a affronté Tyson Fury et s'est incliné par décision, mais il avait envoyé au tapis le Britannique.