Allemagne : Franck Ribéry futur entraîneur au Bayern Munich ?

Franck Ribéry, actuellement membre du staff de la Salernitana (Italie), serait ouvert à un retour au Bayern Munich pour entraîner une des équipes de jeunes du club allemand.

Franck Ribéry bientôt de retour au Bayern Munich comme entraîneur ? Alors que Thomas Tuchel quittera son poste à la fin de saison et que le club bavarois est en quête d’un remplaçant, l’ancien international français (40 ans) n’a pas l’intention de succéder au technicien allemand. Du moins pour le moment. Mais l’ancien joueur de l’OM, qui est actuellement membre du staff de Salernitana (Italie), où il a mis un terme à sa carrière de joueur en 2022, envisagerait de revenir en Bavière dans un avenir proche avec la volonté d’entraîner l’une des équipes de jeunes de la formation allemande, selon le magazine Kicker.

Depuis qu’il a raccroché les crampons, Franck Ribéry a entamé une formation pour obtenir ses diplômes pour pouvoir entraîner, un jour, une équipe professionnelle. Mais il souhaiterait, dans un premier temps, passer par les catégories de jeunes du club bavarois. D’autant que son fils Seif s’entraîne et évolue avec l’équipe U13 du Bayern Munich. Et ce serait aussi une façon pour lui de suivre son évolution. Un retour en Bavière, où sa famille est toujours installée, lui permettrait également de reprendre son histoire avec le champion d’Allemagne en titre.

Véritable légende outre-Rhin, Franck Ribéry a passé douze saisons au Bayern Munich entre 2007 et 2019, remportant neuf titres de champion, six Coupes d’Allemagne, une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs. Et même plus de quatre ans après son départ, il conserve une cote de popularité intacte et n’a jamais rompu le contact avec son ancien club. De quoi grandement faciliter une future arrivée.