Arabie saoudite : Cristiano Ronaldo suspendu après son geste obscène

Auteur d’un geste obscène, le week-end dernier, à l’issue de la victoire de son club Al-Nassr contre Al-Shabab (2-3), Cristiano Ronaldo a été suspendu par le conseil de discipline de la Fédération saoudienne de football.

La sentence est tombée. Cristiano Ronaldo a été suspendu un match par la commission de discipline de la Fédération saoudienne de football pour son geste obscène envers le public, le week-end dernier, à l’issue de la victoire d’Al-Nassr contre Al-Shabab en Saudi Pro League (2-3). L’attaquant portugais a également écopé d’une amende de 5.000 euros.

une main au niveau de son entrejambe

Le quintuple Ballon d’or, meilleur buteur du championnat saoudien avec 22 buts (en 20 matchs), va donc manquer la réception, ce jeudi, d’Al-Hazem et devrait faire son retour lors de la venue d’Al-Raed (7 mars). Avant, il participera au quart de finale aller de la Ligue des champions asiatique, lundi, sur la pelouse d’Al-Ain (Émirats arabes unis).

Auteur de plusieurs gestes déplacés depuis son arrivée en Arabie saoudite, il y a un peu plus d’un an, Cristiano Ronaldo s’était encore fait remarquer face à Al-Shabab. Chambré et provoqué pendant une grande partie de la rencontre par les supporters adverses, qui ont scandé des chants à la gloire de Lionel Messi, il avait répondu, dans un premier temps, en mettant sa main gauche au niveau de son oreille. Il avait ensuite porté son autre main au niveau de son entrejambe.

«Je respecte tous les clubs. Le geste de joie exprime la force et la victoire, et ce n’est pas honteux. Nous y sommes habitués en Europe», a-t-il expliqué devant la commission de discipline, selon Marca. Mais sa ligne de défense n’a lui pas suffi pour éviter une suspension. Et il va désormais devoir faire très attention à son comportement.