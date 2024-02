«C’est un chanteur ?» : la sortie de Luis Enrique sur Rafael Leao, annoncé au PSG pour remplacer Kylian Mbappé

Interrogé, ce jeudi, sur l’attaquant portugais Rafael Leao, annoncé au PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Luis Enrique a fait une sortie très remarquée en conférence de presse.

Luis Enrique est très habile lorsqu’il s’agit de contourner les questions. Ce fut une nouvelle fois le cas, ce jeudi, quand il a été interrogé sur Rafael Leao. Alors que l’attaquant portugais est annoncé du côté du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le club de la capitale en juin prochain, le technicien espagnol s’est fendu d’une sortie surprenante sur une éventuelle arrivée du joueur de l’AC Milan.

Une carrière de rappeur

«C’est un chanteur ?», a-t-il lancé non sans humour. Mais il ne croit pas si bien dire. Car, en parallèle de sa carrière, l’ancien lillois s’est lancé dans le rap il y a plusieurs années et a déjà sorti plusieurs morceaux. Il reste néanmoins avant tout un footballeur et Luis Enrique sait évidemment qui il est. D'autant que Rafael Leao avait marqué contre le club de la capitale, début novembre, lors de la victoire de l'AC Milan à San Siro en phase de groupes de la Ligue des champions (2-1). «C’est une blague. Je sais qui est Rafael Leao et qu’il marque des buts», a-t-il confié, en refusant de s’exprimer davantage sur lui. «Je ne peux pas discuter d’un joueur qui n'est pas dans notre club», a-t-il indiqué.

Mais malgré le départ programmé de Kylian Mbappé, l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne se veut confiant pour la saison prochaine. «Je suis convaincu que l’année prochaine on aura une équipe encore bien meilleure. Je n’ai aucun doute là-dessus. Sur tous les points de vue, que ce soit en défense en attaque, physiquement, techniquement et tactiquement», a-t-il assuré.

Mais avant de penser à la saison prochaine, le PSG, qui se déplace, ce vendredi, à Monaco en championnat, va s’atteler à bien terminer celle en cours. Aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions avec le 8e de finale retour de la Ligue des champions, mardi, sur la pelouse de la Real Sociedad.