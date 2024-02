«Il n’y a pas eu de discussions» : Emmanuel Macron n’a pas tenté de faire changer d’avis Kylian Mbappé sur son avenir

En marge de sa visite du village olympique, Emmanuel Macron a assuré ne pas avoir discuté avec Kylian Mbappé de son avenir lors du dîner officiel organisé, mardi soir, à l’Élysée.

Peine perdue ou volonté de ne pas s’immiscer dans son avenir ? Alors que Kylian Mbappé était invité au dîner officiel, organisé mardi soir, au palais de l’Élysée en l’honneur de la visite de l’émir du Qatar à Paris, Emmanuel Macron n’a pas parlé avec l’attaquant français de son futur, ni tenté de le retenir. C’est du moins ce qu’a assuré le président de la République, ce jeudi, en marge de sa visite du village olympique à Saint-Denis.

IL a annoncé son départ à ses dirigeants

«Il n’y a pas eu de discussions là-dessus et je laisse les dirigeants du club le soin de faire ça», a affirmé le chef de l’État avant de justifier la présence du joueur de 25 ans. «C’était normal qu’il soit là, c’est un grand champion qui a contribué à animer la finale de la Coupe du monde au Qatar. Ça fait sept saisons au PSG quand même. Je pense que tous les Français admirent ce très grand joueur mais il n’y a pas eu de discussions», a-t-il ajouté.

Il y a désormais très peu de chances, voire quasiment aucune, que Kylian Mbappé reste au France et au PSG. En fin de contrat avec le club de la capitale en juin prochain, l’ancien monégasque aurait déjà annoncé son départ à ses dirigeants ainsi que ses coéquipiers, même si, pour l’heure, les deux parties n’ont pas officiellement communiqué sur la décision du prodige de Bondy, qui devrait prendre la direction du Real Madrid.

Lors de la réception au sein de la résidence présidentielle, Kylian Mbappé a d’ailleurs échangé avec le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Et après lui avoir serré la main et glissé quelques mois à l’oreille, l’émir du Qatar, propriétaire du PSG via QSI, avait souhaité «bonne chance» au capitaine de l’équipe de France. Comme une façon d’entériner son départ.