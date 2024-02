Football : l’équipe d’Algérie a nommé son nouveau sélectionneur

Un mois après le départ de Djamel Belmadi, l’entraîneur suisse Vladimir Petkovic a été nommé, ce jeudi, comme nouveau sélectionneur de l’équipe d’Algérie.

Un nouveau départ pour les Fennecs. Un mois après le limogeage de Djamel Belmadi, qui n’a pas résisté à la nouvelle élimination dès la phase de groupes de la CAN 2024, Vladimir Petkovic (60 ans) a été nommé, ce jeudi, comme nouveau sélectionneur de l’équipe d’Algérie. L’entraîneur suisse, qui est attendu à Alger ce dimanche, était libre depuis son renvoi de Bordeaux en février 2022, après une première partie de saison complètement manquée à l’issue de laquelle les Girondins avaient été relégués en Ligue 2.

Ancien sélectionneur de la Suisse, le technicien d’origine bosniaque entamera sa nouvelle mission avec deux matchs amicaux prévus en mars contre la Bolivie et l’Afrique du Sud avant de passer choses sérieuses au mois de juin avec deux matchs des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 face à la Guinée (3 juin) et en Ouganda (10 juin). Une campagne que l'Algérie a commencée avec deux succès contre la Somalie (3-1) et au Mozambique (0-2).

Et Vladimir Petkovic et les Fennecs vont devoir poursuivre sur cette lancée pour décrocher leur billet pour le Mondial organisé au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique et permettre à l’Algérie de disputer la 5e Coupe du monde de son histoire, elle qui a manqué les deux dernières en Russie (2018) et au Qatar (2022).