Rugby : un club de Pro D2 à vendre pour un euro symbolique

Le président et le propriétaire du Biarritz Olympique ont indiqué, ce mercredi soir, qu’ils étaient prêts à céder avec effet immédiat le club de rugby, 15e de Pro D2, pour un euro symbolique.

Le BO est à vendre. Jean-Baptiste Aldigé, président du Biarritz Olympique, et Louis-Vincent Gave, propriétaire du club, ont décidé de quitter la formation et sont à la recherche d’un repreneur pour un euro symbolique, comme l’ont indiqué Sud Ouest et L’Equipe ce mercredi.

La direction est en effet en quête d'une solution pour le club basque. Et deux possibilités se présentent pour le club : un repreneur ou liquidation judiciaire.

Arrivés en 2018, les deux dirigeants ont notamment enregistré l'échec du projet de nouveau stade Saint-Sébastien à Anoeta, alors qu’ils étaient prêts à y injecter 15 millions d'euros. La mairie de Biarritz avait enterré le projet en 2021.

Le club biarriot est actuellement 15ᵉ de Pro D2 et barragiste à neuf journées de la fin de la saison.