WEC - Mick Schumacher : «Je peux apporter beaucoup avec mon expérience en Formule 1»

Mick Schumacher, désormais pilote au WEC (Championnat du monde d’Endurance), va lancer sa saison, ce samedi, au Qatar au volant de l'Alpine A424 n°36. L’occasion pour le pilote allemand, qui espère revenir en Formule 1 un jour, d’évoquer pour CNEWS sa nouvelle aventure.

Alors que la saison de Formule 1 commence, ce samedi, à Bahreïn, c’est à une centaine de kilomètres de là, à Doha, que Mick Schumacher va faire ses débuts dans le Championnat du monde d’endurance (WEC) lors des 1.812 km du Qatar, première manche de 2024. Au volant d’une Alpine, le fils de Michael, toujours pilote de réserve Mercedes en F1, compte bien montrer ce dont il est capable.

Dans quel état d’esprit vous trouvez-vous avant de commencer cette saison 2024 au volant de l'Alpine ?

Je suis super excité de commencer cette saison et cette nouvelle aventure. Je suis aussi très curieux de voir à quoi cela va ressembler. C’est quelque chose de tout nouveau. Conduire dans les embouteillages, dans un autre format de course, ça va être très intéressant. L’objectif sera de tout faire pour être au niveau et de me battre pour obtenir le meilleur résultat.

Quelles ont été vos premières sensations au volant de l’Alpine ?

Ma première fois, c’était à Jerez en Espagne. C’était assez impressionnant. Je viens de la Formule 1, les voitures sont totalement différentes. Je me suis posé plusieurs questions. Comment elle fonctionne ? Est-ce que je vais me sentir à l’aise ? C’était complexe mais rapidement, j’ai pris goût. Tout s'est bien passé ensuite. J’ai pris mes marques et j’ai bien aimé la conduite à bord de l’Alpine. C'est une superbe voiture. Et surtout dans l'équipe, je m'y sens comme dans une véritable famille. Donc, c'est l'idéal pour commencer ce tout nouveau challenge.

Est-ce qu'il y a eu des modifications dans votre manière de conduire par rapport à la Formule 1 ?

Évidemment. Les choses sont différentes. La voiture l’est et donc le style de conduite aussi. Les machines sont différentes, les systèmes aussi. J’ai dû m'adapter à différentes manières de conduire, mais heureusement j’ai des équipes qui m’ont bien aidé.

Après la Formule 1, pourquoi avez-vous justement choisi le WEC ?

Je suis toujours pilote de réserve en Formule 1 (chez Mercedes), mais j’ai eu la possibilité de pouvoir faire une compétition à côté. On m’a proposé la Super Formula (Japon) et le WEC. Et c'est l'Endurance qui m'a vraiment donné le plus envie. De découvrir les Hypercar, ça m'a vraiment tapé dans l'oeil. Le fait que le championnat ne cesse de grandir, que beaucoup de constructeurs viennent mais aussi des grands pilotes, ça attise la curiosité. J’ai grandi avec des monoplaces, alors piloter une voiture au cockpit fermé, c’est l’occasion d'affiner mes compétences de pilotage.

Est-ce que la F1 est terminée pour vous ?

Comme je l’ai dit, je suis pilote réserve donc je garde toujours un œil sur la Formule 1. Cela reste la discipline d’où je viens donc oui, j’espère y retourner un jour. Maintenant, je suis dans une aventure cette saison et je vais donner le meilleur. Je sais que je peux apporter beaucoup avec mon expérience en Formule 1.

Plus de 30 ans après votre père, vous allez également disputer les 24 Heures du Mans cette année. Qu'est-ce que cela représente ?

J’avoue que je n’ai jamais été trop bercé par les 24 Heures du Mans. Je sais que c’est une course historique, qu’elle représente beaucoup. Mais ce sera un honneur et un plaisir d’y être. J’ai hâte de découvrir l’ambiance qui y règne. Je sais que Le Mans fait partie des courses les plus regardées dans le monde comme Monaco en Formule 1 ou Spa. Des courses mythiques que tout coureur aime disputer. Et au volant d’une Alpine en France, j’imagine que ce sera génial. Surtout si l'on arrive à l'emporter.