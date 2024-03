Ligue des champions : voici l’arbitre du 8e de finale retour entre la Real Sociedad et le PSG

L’arbitre anglais Michael Oliver a été désigné pour diriger le 8e de finale retour de la Ligue des champions, mardi soir, entre la Real Sociedad et le PSG sur la pelouse d’Anoeta.

Un homme d’expérience au sifflet. Michael Oliver (39 ans) a été désigné par l’UEFA pour arbitrer le 8e de finale retour de la Ligue des champions, mardi soir, entre la Real Sociedad et le PSG. L’arbitre anglais est une référence aussi bien en Angleterre que sur le plan international. Il a dirigé pas moins de 690 matchs depuis ses débuts, dont 366 en Premier League et 30 dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Il a également officié lors de trois matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar et arbitré la finale de la Supercoupe d’Europe remporté par le Real Madrid contre Francfort en août 2022 (2-0).

Et au cours de sa carrière, il a déjà arbitré à deux reprises le PSG. Pas plus tard que la saison dernière. Il était au sifflet pour le match de la phase de groupes contre Benfica en octobre 2022 (1-1) puis lors du 8e de finale aller perdu face au Bayern Munich, le 14 février 2023, au Parc des Princes (0-1), où il avait notamment expulsé Benjamin Pavard en fin de match.

Il a aussi déjà croisé la route de la Real Sociedad puisqu’il avait dirigé, en septembre dernier, la rencontre de la phase de poules contre l’Inter Milan sur la pelouse d’Anoeta (1-1). Un terrain sur lequel le club parisien, vainqueur au match l’aller (2-0), va tenter de valider sa qualification pour les quarts de finale.