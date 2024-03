Ligue des champions : Kylian Mbappé va-t-il jouer contre la Real Sociedad ?

Remplacé à la pause, vendredi, à Monaco (0-0), Kylian Mbappé a vu son statut être remis en cause au sein du PSG, à quelques jours du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad.

Son statut a changé. Kylian Mbappé n’est plus intouchable au sein du PSG. Moins performants ces dernières semaines, notamment depuis l’annonce de son départ à ses dirigeants à la fin de son contrat en juin prochain, l’attaquant français a été remplacé peu après l’heure de jeu contre Rennes (1-1) puis à la mi-temps, vendredi dernier, à Monaco (0-0). Ces décisions ont mis en avant les relations très froides entre le n°7 parisien et son entraîneur Luis Enrique, mais aussi fait naître des doutes sur sa présence dès le coup d’envoi pour le 8e de finale retour de la Ligue des champions, ce mardi, contre la Real Sociedad.

Une discussion avec Luis Enrique

Pour tenter d’apaiser la situation et de crever l’abcès, les deux hommes ont échangé au lendemain de la rencontre en Principauté à l’initiative du capitaine de l’équipe de France. La discussion a duré plusieurs minutes avant le début de l’entraînement et l’entraîneur espagnol a pu lui expliquer les raisons de cette différence de traitement, en lui répétant ce qu’il ne cesse d’affirmer en conférence de presse. A savoir préparer l’avenir. «Tôt ou tard, il faut s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé, je prends cette décision pour le bien de l’équipe», a encore déclaré Luis Enrique, vendredi soir, sur le Rocher.

Alors que le titre de champion de France est en bonne voie pour le club de la capitale, Kylian Mbappé pourrait donc voir son temps de jeu être réduit en championnat. Mais Luis Enrique a profité de cette entrevue pour lui rappeler qu’il comptait sur lui pour les matchs importants d’ici à la fin de la saison. A commencer par le déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad. Auteur de l’ouverture du score, lors de la victoire au match aller (2-0), Kylian Mbappé devrait bien être titulaire sur le front de l’attaque parisienne pour cette rencontre décisive.

Et il sera évidemment très attendu pour permettre au PSG de valider sa qualification pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. En revanche, une (nouvelle) élimination prématurée ferait très grand bruit dans la capitale et pourrait précipiter le divorce entre Paris et Kylian Mbappé.