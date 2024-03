«Un an, après c’est fini…» : Georgina Rodriguez fait des révélations sur la fin de carrière de Cristiano Ronaldo

Présente lors de la Fashion Week de Paris, Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, a dévoilé quelques informations sur la fin de carrière du Portugais ce samedi.

Les derniers mois de CR7 sur un terrain de football ? Agé de 39 ans, Cristiano Ronaldo pourrait bien prendre sa retraite très prochainement à en croire sa compagne Georgina Rodriguez présente lors de la Fashion Week de Paris.

«Cristiano, encore un an, après, c’est fini. Peut-être deux, je ne sais pas», peut-on entendre dire Georgina Rodriguez à une autre mannequin dans une vidéo enregistrée dans les coulisses par une personne assistant au show. Selon les dernières informations, le Portugais, qui évolue depuis plus d’un an à Al-Nassr (Arabie saoudite), aurait fixé la date de sa retraite à la prochaine Coupe du monde, en 2026. CR7 aurait alors 41 ans.

GEORGINA RODRIGUEZ ANNONCE LA FIN DE CARRIÈRE DE CRISTIANO RONALDO AU DÉFILÉ D'HIER :





« Cristiano un an, après c'est fini. Peut-être deux, je ne sais pas. »

La vidéo a évidemment fait le tour des réseaux sociaux et la phrase de l’Espagnole (30 ans), qui a défilé avec une robe-maillot de Manchester United floquée au nom du Portugais, devrait faire parler dans les médias mais également auprès des fans de l’ancien joueur.

Georgina a défilé à Paris avec une robe floquée Ronaldo arborant le légendaire numéro 7.





La plus belle robe.





( phraa / IG) pic.twitter.com/tjT4wFATdR — La Pause Foot (@LaPauseFootball) March 2, 2024

Meilleur buteur de l’histoire du Portugal, l’ancien joueur du Real Madrid, quintuple vainqueur du Ballon d’Or, est encore en forme en tout cas comme il le prouve en Saudi Pro League avec 22 buts en 20 matchs. Malgré des polémiques sur ses célébrations, il est toujours bien présent et décisif.