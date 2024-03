Ligue des champions : compositions, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le 8e de finale retour entre la Real Sociedad et le PSG

Vainqueur au match aller au Parc des Princes (2-0), le PSG se déplace, ce mardi, sur la pelouse d’Anoeta pour affronter la Real Sociedad en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola

Composition probable de la Real Sociedad

Remiro - Traoré, Le Normand, Zubedia, Galan - Mendez, Zubimendi, Merino - Kubo, Oyarzabal, Zakharyan

Arbitre

Michael Oliver (39 ans) a été désigné pour arbitrer ce 8e de finale retour de la Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG. Très expérimenté, avec pas moins de 690 matchs dirigés depuis ses débuts, dont 366 en Premier League et 30 en Ligue des champions, l’arbitre anglais a déjà arbitré à deux reprises le PSG. Pas plus tard que la saison dernière. Il était au sifflet pour le match de la phase de groupes contre Benfica en octobre 2022 (1-1) puis lors du 8e de finale aller perdu contre le Bayern Munich au Parc des Princes (0-1). Il a aussi déjà croisé la route de la Real Sociedad puisqu’il avait dirigé la rencontre de la phase de poules contre l’Inter Milan en Espagne en septembre dernier (1-1).

Stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du stade d’Anoeta, dotée de 40.000 places et réputée pour sa chaude ambiance. Et l’enceinte de la Real Sociedad fera le plein pour pousser les hommes d’Imanol Alguacil, qui tenteront de renverser le PSG après leur défaite à l’aller (2-0). Mais la formation espagnole reste sur sept matchs sans la moindre victoire à domicile et son dernier succès dans son antre remonte à fin novembre face au FC Séville (2-1).

Match aller

Au match aller, il y a trois semaines, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Parc des Princes (2-0). Accrochés en première période, les joueurs de Luis Enrique ont ouvert le score à l’heure de jeu grâce à Kylian Mbappé (58e), alors que Bradley Barcola a doublé la mise dix minutes plus tard (70e). Avec cette victoire, Paris a pris une bonne option et sera assuré de retrouver les quarts de finale de la compétition s’il ne s’incline pas par plus de deux buts d’écart face à la formation espagnole.

Forme

Depuis sa victoire au match aller (2-0), le club de la capitale a enregistré des résultats mitigés avec une victoire à Nantes (0-2) et deux matchs nuls contre Rennes (1-1) et à Monaco (0-0). Le champion de France connait également des soubresauts provoqués par le traitement réservé à Kylian Mbappé, qui a annoncé, après le match aller, son départ à ses dirigeants en juin prochain à la fin de son contrat. De son côté, la Real Sociedad ne va pas beaucoup mieux. Si le club espagnol a battu Majorque en Liga (1-2), il s’est incliné face à Villarreal (1-3) et Séville (3-2) et a été éliminé en Coupe d’Espagne par Majorque.

Diffusion TV

Ce 8e de finale retour de la Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Foot et RMC Sport 1.