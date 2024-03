PSG : Kylian Mbappé privé de la fin de saison en cas d’élimination en Ligue des champions ?

Le PSG joue une partie de sa fin de saison, ce mardi, contre la Real Sociedad en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Et Kylian Mbappé, qui quittera le club en juin prochain, aussi.

Il joue ses derniers matchs sous le maillot du PSG. En fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale, Kylian Mbappé a annoncé son départ à ses dirigeants ainsi qu’à ses coéquipiers. Une décision qui n’a pas forcément plu au sein de l’État-major du club parisien mais aussi à Luis Enrique, qui n’a pas hésité à sortir son attaquant peu après l’heure de jeu face à Rennes (1-1) et dès la mi-temps à Monaco (0-0). «Tôt ou tard, il faut s’habituer à jouer sans Kylian Mbappé, je prends cette décision pour le bien de l’équipe», s’est justifié l’entraîneur espagnol.

Et alors que Paris joue une partie de sa fin de saison, ce mardi, contre la Real Sociedad en 8e de finale retour de la Ligue des champions, c’est aussi le cas pour le capitaine de l’équipe de France. L’issue de ce rendez-vous face à la formation espagnole pourrait déterminer la fin de l’aventure parisienne de Kylian Mbappé. Car si Luis Enrique a profité d’une entrevue entre les deux hommes pour lui rappeler qu’il comptait sur lui pour les matchs importants d’ici à la fin de la saison, et qu'il devrait donc être aligné dès le coup d'envoi de la rencontre, une élimination pourrait précipiter le divorce entre Paris et le champion du monde 2018.

Alors que le PSG occupe confortablement la tête de la Ligue 1 avec 9 points d’avance sur Brest à dix journées de la fin, Luis Enrique pourrait décider de se passer de ses services ou ne lui accorder qu’un faible temps de jeu dans sa volonté de déjà préparer la saison prochaine, qui se fera sans lui. De quoi ajouter encore un peu plus d’enjeux à la rencontre sur la pelouse d’Anoeta, où la prestation de Kylian Mbappé sera forcément scrutée avec attention. Peut-être plus que d’habitude.