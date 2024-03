Real Sociedad-PSG, 8e de finale retour de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Vainqueur au match aller (2-0), le PSG se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad, ce mardi (21h), en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Le PSG va-t-il retrouver les quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe ? Vainqueur au match aller, il y a trois semaines, au Parc des Princes (2-0), le club de la capitale va tenter de terminer le travail, ce mardi, sur la pelouse de la Real Sociedad en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Mais le champion de France en titre n’a pas préparé au mieux ce rendez-vous capital à Saint Sébastien avec deux matchs nuls consécutifs contre Rennes (1-1) et à Monaco (0-0).

La real sociedad en grande difficulté

Mais surtout Paris est plongé dans un nouveau psychodrame autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Alors qu’il a annoncé son départ à ses dirigeants à la fin de son contrat en juin prochain, l’attaquant français a vu son statut changer au sein de la formation parisienne. Le joueur de 25 ans n’est plus intouchable et a été remplacé peu après l’heure de jeu face aux Rennais et dès la pause en Principauté.

Ces décisions ont mis en avant les relations très froides entre le n°7 parisien et son entraîneur Luis Enrique mais les deux hommes ont échangé pour apaiser la situation à l’approche de la rencontre contre le club basque. Et malgré toute cette agitation, Kylian Mbappé devrait être présent dès le coup d’envoi pour affronter la Real Sociedad, toujours en grande difficulté.

Les hommes d’Imanol Alguacil n’ont remporté qu’un seul de leurs neuf derniers matchs et restent sur deux défaites en Liga ainsi qu'une élimination en Coupe d’Espagne. Au regard de ce contexte et de la situation de la Real Sociedad, une nouvelle élimination du PSG et de Kylian Mbappé dès les 8es de finale provoquerait d’importants remous dans la capitale. Au contraire, une qualification pour les quarts de finale, pour la première fois depuis 2021, apporterait un peu de calme.

