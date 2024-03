PFL : le physique impressionnant de «Baki» avant son combat contre Cédric Doumbè (vidéo)

Une vidéo de Baysangur «Baki» Chamsoudinov, qui va affronter, ce jeudi, Cédric Doumbè, a été diffusée, ce lundi, par le PFL. Et il apparaît avec un physique très impressionnant.

Il va peut-être choquer la France. C’est en tout cas son objectif. Alors que Cédric Doumbè assure qu’il le mettra KO et l’enverra à l’hôpital dans une ambulance qu’il a lui-même façonné, Baysangur «Baki» Chamsoudinov s’est préparé comme il se doit pour cet affrontement, ce jeudi, au PFL.

Dans une vidéo partagée par le compte officielle de la ligue américaine de MMA, on le voit en train d’enregistrer les fameuses vidéos promotionnelles d’avant-combat.

HALF OF YOUR MAIN EVENT IS ! @BaysangurHanma shows off his kickboxing skills! #PFLParis | Thursday 7th March | 5PM CET | LIVE on DAZN pic.twitter.com/r66ImS1aJw

— PFL Europe (@PFLEurope) March 4, 2024