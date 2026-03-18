MMA : combats, Français en lice, TV, lieu… Tout savoir sur le PFL Madrid de ce vendredi

Ce vendredi a lieu en Espagne le tout premier PFL Madrid, une soirée de MMA organisé par la ligue américaine. Un Français sera en lice.
Où et quand se déroule le PFL Madrid ?
La Professional Fighters League organise PFL Madrid qui se tiendra ce vendredi 20 mars au Palacio Vistalegre de Madrid, en Espagne.
La carte principale
Costello van Steenis (17–3) vs. Fabian Edwards (16–4)
AJ McKee (23–2) vs. Ádám Borics (20–3)
Alexandr Shabliy (24–4) vs. Acoidan Duque (22–5)
Franco Tenaglia (5–2) vs. Yassin Najid (9–5)
Linton Vassell (25–10) vs. Denis Goltsov (36–9)
la Carte préliminaire
Kevin Cordero (15 victoires–5 défaites) vs. Luciano Pereira (15–1)
Borja Garcia (6–2) vs. Rafael Calderon (6–2)
Lightweight Bout : Reda Abdellaoui (3–0) vs. Ernesto Schisano (5–1)
David Mora (10–6) vs. Claudio Pacella (6–3)
Ignacio Campos (6–2) vs. Mathys Duragrin (4–2)
Jacinta Austin (8–2) vs. Victoria Dudakova (9–2)
Qui est le Français Yassin Najid ?
À 40 ans, le Français d’origine marocaine (9 victoires, 5 défaites, 1 no-contest) va affronter l’Argentin Franco Tenaglia possède un profil original puisque dans la vie de tous les jours, le combattant de MMA travaille dans un service d'audit interne et est également psychologue le week-end.
A quelle heure et sur quelle chaîne ?
Le PFL Madrid sera à suivre en direct sur RMC Sport 1 à partir de 20h30.