PFL, Boxe, Glory, UFC… Une semaine de rêve pour les fans de sports de combat

Entre le PFL Paris (Cédric Doumbè-«Baki»), le combat de boxe Anthony Joshua-Francis Ngannou, le Grand Prix du Glory et l’UFC 299 (Dustin Poirier-Benoît Saint-Denis), les fans de sports de combat vont se régaler cette semaine.

C’est la semaine de la bagarre ! Cédric Doumbè-Baysangur «Baki» Chamsoudinov, Anthony Joshua-Francis Ngannou, le Français Sofian Laïdouni contre Rico Verhoeven et Benoît Saint-Denis opposé à Dustin Poirier… c’est le programme qui attend les fans de combats entre jeudi 7 et dimanche 10 mars.

A noter qu'il y a également le boxeur Kevin Lele Sadjo qui sera en lice jeudi à Levallois lors d'un gala de boxe contre l'Italien Giovanni De Carolis pour la défense de son titre européen.

PFL Paris 2

Le PFL est de retour à Paris ce jeudi 7 mars. Après le Zénith en septembre dernier, c’est l’Accor Arena de Bercy qui accueille l’événement qui verra en combat principal Cédric Doumbè face à Baysangur «Baki» Chamsoudinov dans un choc Franco-Français prévu chez les poids mi-moyens (77kg). Avant ce duel, il y aura Abdoul Abdouraguimov contre Jack Grant. A suivre aussi côté français, Ibrahim Mané, Yazid Chouchane ou encore Yassin Najid.

Anthony Joshua-Francis Ngannou

C’est le combat de boxe très attendu. Anthony Joshua et Francis Ngannou vont s’affronter, ce vendredi 8 mars, à la Kingdom Arena de Riyad (Arabie saoudite). Francis Ngannou, désormais au PFL, disputera son deuxieme combat en boxe anglaise. En octobre, il a affronté Tyson Fury et s'est incliné par décision, mais il avait envoyé au tapis le Britannique. De son côté «AJ», qui reste sur trois victoires, vise un retour au sommet après avoir perdu ses titres mondiaux contre Oleksandr Usyk.

Glory Grand Prix

Au milieu de la boxe et du MMA, le kickboxing sera aussi à l’honneur, ce samedi 9 mars, à Arnhem (Pays-Bas) avec le Glory Grand Prix des poids lourds où le vainqueur final remportera 500.000 dollars. Parmi les combattants, Sofian Laïdouni sera en lice. Et le Français de 28 ans (37 victoires, 2 défaites) sera opposé à la légende Rico Verhoeven (60 victoires, 10 défaites), invaincue depuis 10 ans.

UFC 299

Enfin pour terminer cette «fight week», il faudra se lever tôt ou se coucher tard. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’UFC 299 se déroulera à Miami. Et si le main-event promet entre Sean O’Malley et Marlon Vera, le regard de tous les Français sera tourné vers le co-main event : Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Une grosse affiche qui doit propulser «God of War» dans la cour des plus grands. Car en cas de succès, il entrerait directement dans le top 10 et titillerait même le top 5. A suivre aussi pour les plus aficionados de l’UFC, les débuts de Michael «Venom» Page contre Kevin Holland.