Rugby à 7 : quel sera le programme d’Antoine Dupont jusqu’aux JO 2024 ?

Vainqueur du tournoi du circuit mondial de Los Angeles avec l’équipe de France de rugby à 7 dimanche, Antoine Dupont va avoir un programme pas forcément de tout repos jusqu’aux JO 2024 à Paris.

Une parenthèse enchantée. Antoine Dupont a parfaitement conclu sa première expérience avec l’équipe de France de rugby à 7, en remportant le tournoi du circuit mondial de Los Angeles (Etats-Unis). Un succès, une semaine après le bronze décroché à Vancouver (Canada), qui a parfaitement lancé le demi de mêlée et les Bleus vers les JO 2024 à Paris, où ils rêvent de décrocher l’or. «On veut faire quelque chose de grand», a notamment lâché Antoine Dupont.

Top 14 et Champions Cup avec le Stade Toulousain

Mais avant ce rendez-vous olympique, le joueur du Stade Toulousain va avoir un programme chargé. Même s’il va pouvoir profiter d’un peu de repos bien mérité. Il va couper pendant plusieurs jours pour recharger les batteries. Il ne devrait pas reprendre le chemin de l’entraînement avec le club haut-garonnais avant le 18 mars. S’il ne disputera évidemment pas les deux derniers matchs du XV de France dans le Tournoi des 6 nations au pays de Galles (10 mars) et contre l’Angleterre (16 mars), il pourrait renouer avec la compétition lors du match face à Bordeaux-Bègles en Top 14 (24 mars) ou lors de la venue de Pau (30 mars).

Tout dépendra de son état de forme et de sa récupération. Mais l’objectif est qu’il soit prêt, le dimanche 7 avril, pour la réception du Racing 92 au Stadium en 8e de finale de la Champions Cup. Il devrait ainsi faire l’impasse sur les tournois de Hong Kong (5-7 avril) puis de Singapour (3-5 mai) avec les Bleus. Son calendrier s’affinera ensuite en fonction du parcours de Toulouse en Coupe d’Europe, alors que les demi-finales sont programmées les 4 et 5 mai et la finale le 25 mai. Il devrait néanmoins retrouver l’équipe de France de rugby à 7 fin mai pour la finale du circuit à Madrid (31 mai-2 mai).

La suite dépendra de la fin de saison du Stade Toulousain en Top 14, dont la finale est prévue le 28 juin à Marseille. Soit moins d’un mois avant le début du tournoi olympique (24, 25 et 27 juillet).