Formule 1 : voici à quoi pourrait ressembler le nouveau circuit futuriste du Grand Prix d’Arabie saoudite (vidéo)

Actuellement à Djeddah, le Grand Prix d’Arabie saoudite devrait s’implanter dans les prochaines années du côté de Qiddiya, où un circuit pour le moins futuriste est en projet.

Depuis 2021, l’Arabie Saoudite accueille la Formule 1 sur le circuit urbain de Djeddah. Ce sera le cas, ce week-end, à l’occasion du 2e Grand Prix de la saison. Mais peut-être plus pour très longtemps. Dans les prochaines années, le paddock devrait s’implanter du côté de Qiddiya, où un circuit va voir le jour. Et il se veut pour le moins futuriste.

Conçu par l’ancien pilote Alexander Wurz et l’architecte Hermann Tilke, le tracé, nommé le Qiddiya Speed Park, combinera les éléments des circuits urbains et des circuits permanents. Il sera notamment composé de 21 virages, dont le premier qui promet d’offrir du spectacle. Surnommé la «Lame», il se situera sur une plateforme surélevée à 70 mètres de hauteur, soit l’équivalent d’un immeuble de 20 étages. Au total, le circuit aura un dénivelé de 108 mètres.

Rising 20 storeys above ground level, discover a unique elevated corner unlike anywhere else in the world #QiddiyaCity #PlayLife pic.twitter.com/dX4PqLqsGD — Qiddiya (@qiddiya_en) March 5, 2024

Si la longueur de la piste n’a pas été dévoilée, ce circuit pourrait devenir le plus long du calendrier et dépasser le tracé belge de Spa-Francorchamps (7,004 kilomètres). «Les visiteurs et les spectateurs auront droit à l’une des expériences de course les plus uniques au monde, avec une piste pionnière qui sera prête à accueillir certains des plus grands événements de sport automobile du monde», a déclaré Abdullah Aldawood, directeur général de la Qiddiya Investment Compan.

Visited Qiddiya City some years ago – spectacular project which comes to life now with this stunning F1 rollercoaster as its heart #QiddiyaCity #PlayLife @qiddiya pic.twitter.com/Dly58bry3V — Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) March 6, 2024

Aucune date d’inauguration n’a encore été annoncée. Mais le Qiddiya Speed Park pourrait être intégré au Championnat du monde de Formule 1 à partir de 2027.