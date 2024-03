Formule 1 : deux membres de l’écurie Alpine remerciés après le premier Grand Prix à Bahreïn

Après un premier Grand Prix à Bahreïn très décevant, Alpine a décidé de se séparer, ce lundi, de son directeur technique et du responsable de l’aérodynamique.

Aux grands maux, les grands remèdes. A peine 48 heures après le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn et des résultats décevants, avec une 17e place pour Esteban Ocon juste devant son coéquipier Pierre Gasly (18e), Alpine a décidé de procéder à des changements importants dans son organigramme. L’écurie française a remercié son directeur technique Matt Harman et le responsable de l’aérodynamique Dirk de Beer. Et trois nouvelles têtes ont été nommées pour les remplacer.

Bruno Famin sur le sujet : “Nous avons décidé de procéder à des changements organisationnels, car nous constatons clairement que nous ne sommes pas là où nous le voulons ni où nous le devons sur le plan des performances.” — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 4, 2024

«L’écurie annonce les nominations de Joe Burnell comme directeur technique (ingénierie), David Wheater comme directeur technique (aérodynamique) et Ciaron Pilbeam comme directeur technique (performance)», a indiqué l’équipe tricolore, qui souhaite rapidement corrigé le tir, alors qu’Alpine a procédé à des changements importants sur sa monoplace concernant les suspensions, la cinématique ou encore l’aérodynamisme.

«Nous avons décidé de procéder à des changements organisationnels, car nous constatons clairement que nous ne sommes pas là où nous le voulons ni où nous le devons sur le plan des performances», a précisé le patron Bruno Famin. Et il va falloir faire vite pour Alpine car le 2e Grand Prix est programmé, dès samedi, en Arabie saoudite sur le circuit urbain de Djeddah.