Formule 1 : Max Verstappen chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton ?

Le week-end dernier, lors du Grand Prix Formule 1 de Bahreïn, le père de Max Verstappen a passé plusieurs moments au côté de Toto Wolff, patron de Mercedes. De quoi imaginer un départ prochainement ?

Un autre transfert fou en Formule 1 ? Après l’annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, Mercedes pourrait le remplacer par Max Verstappen, triple champion du monde en titre. Ce sont en tout cas les rumeurs circulant dans le paddock après avoir vu Jos Verstappen s’afficher, ce week-end, avec Toto Wolff sur fond de crise chez Red Bull avec l’affaire Christian Horner.

Jos Verstappen et Toto Wolff dans le même hôtel

D’après The Telegraph, le père de Max Verstappen et Toto Wolff étaient dans le même hôtel et ont pu échanger très longtemps avant et après la victoire du pilote néerlandais, samedi, sur le circuit de Sakhir. Et avec le départ annoncé de Lewis Hamilton, forcément Mercedes est à la recherche d'un coéquipier à George Russell.

«Je pense qu’un pilote choisira toujours la voiture la plus rapide. C’est fondamental. En ce moment, la Red Bull est la plus rapide, donc à mon avis, ce sera toujours la priorité, a confié l’Allemand. Max est dans une autre ligue, une autre galaxie. Nous devons simplement reconnaître le niveau de ses performances. La performance a été extraordinaire.»

Et avec les problèmes en coulisses de Christian Horner, blanchi dans l’enquête concernant une accusation de «comportement inapproprié» par une ancienne collaboratrice, qui se poursuivent, les rumeurs devraient s’amplifier. Des captures d’écran et des images d’échanges entre le Britannique et son accusatrice ont été diffusés via un mail anonyme.

«Il y a des tensions ici tant qu’il reste en poste. L’équipe risque de se déchirer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça va exploser. Il joue la victime alors que c’est lui qui est à l’origine des problème», a confié Jos Verstappen au Telegraaf. De quoi jeter de l'huile sur le feu et émettre des doutes sur l'avenir de son fils au sein de la firme autrichienne. Et Mercedes se tiendrait prêt à l'accueillir.