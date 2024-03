«Je ne pense pas que Joshua se relèvera…» : pourquoi Francis Ngannou peut remporter le combat selon cette star de la boxe

Joe Joyce, l’un des meilleurs boxeurs de la planète, a donné son avis sur le combat de ce vendredi entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Et son constat est sans équivoque.

Il est averti. Joe Joyce, boxeur britannique, a prévenu Anthony Joshua d’être bien prêt pour le combat contre Francis Ngannou de ce vendredi. Au moindre faux pas, il sera puni. Joyce s’est en effet entraîné avec Ngannou il y a quelques années et, lors d’un sparring, il avait subi ses puissants coups de poings.

«Comme c’est un combattant MMA et qu'il ne s'est pas vraiment concentré sur la boxe, Francis était un peu plus ouvert et je pouvais en quelque sorte voir d'où venaient les coups, m'éloigner et le garder sur le jab, a expliqué Joe Joyce dans une récente interview. Mais ses coups puissants m’ont bien eu dans mes abdominaux et mon menton. Nous avons eu un très bon duel et j'ai beaucoup de respect pour Francis Ngannou. S’il réussit un de ces gros coups comme celui avec lequel il a frappé Tyson Fury, je ne pense pas que Joshua s’en relèvera.»

En octobre dernier, Francis Ngannou avait perdu contre Tyson Fury par décision contestée. Le Camerounais avait résisté tout le combat et avait même envoyé le Britannique, champion WBC invaincu des poids lourds, au sol.

De son côté, Anthony Joshua espère poursuivre sa série de trois victoires de suite après deux défaites consécutives contre Oleksandr Usyk. Son objectif est d’avoir prochainement une nouvelle chance mondiale.