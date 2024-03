Boxe : Anthony Joshua trop fort pour Francis Ngannou, battu par KO dès le deuxième round (Vidéo)

Dans la nuit de vendredi à samedi à Ryad, Francis Ngannou n’a rien pu faire lors de son deuxième combat de boxe anglaise. La star du MMA a été mise KO par l’ancien champion du monde des poids lourds Anthony Joshua après seulement deux rounds.

Un combat expéditif. Il n’aura fallu que deux rounds pour voir Francis Ngannou, star du MMA de 37 ans, être mis KO par Anthony Joshua. Dans la nuit de vendredi à samedi à Ryad, en Arabie saoudite, l’ancien champion des lourds de l’UFC, qui disputait seulement son deuxième combat de boxe anglaise de sa carrière, a été largement surclassé par l’ancien champion du monde britannique des poids lourds. C’est la deuxième défaite du combattant franco-camerounais après celle concédée contre Tyson Fury à l’automne, malgré une prestation plus qu’encourageante pour son premier combat.

Le respect d’Anthony Joshua

De son côté, le Britannique, âgé de 34 ans, compte désormais 28 victoires en 31 combats, la quatrième de suite, et se replace dans la hiérarchie de la catégorie des lourds. Il espère désormais affronter pour son prochain combat le vainqueur du choc entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk qui s'affrontent en mai pour le titre unifié des lourds.

Malgré sa victoire expresse, Anthony Joshua a eu des mots d'encouragements pour Francis Ngannou. «Tu es une inspiration, ne quitte pas la boxe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on en parle après», lui a glissé le Britannique à l'oreille dès la fin du match. «Quand j'ai vu son combat contre Tyson Fury, je me suis dit : "Je veux aussi ma part". C'est un grand champion et cela n'enlève rien à ses capacités. Il en est à deux combats et il a affronté les meilleurs.»

Une première expérience encourageante

Anthony Joshua était prévenu. Star du MMA, Francis Ngannou était passé tout près de l'exploit pour ses débuts en boxe anglaise le 29 octobre dernier en envoyant Tyson Fury, champion WBC des lourds et grandissime favori, au tapis au troisième round et en bousculant le «Gipsy King» comme jamais. Même s'il s'était incliné sur une décision partagée - et controversée - des juges, il avait remporté toute l'estime du monde des sports de combat, faisant honneur à sa réputation de dangereux puncheur.

À l’inverse de Tyson Fury, méconnaissable et apparemment hors de forme, Anthony Joshua n’a pas sous estimé son adversaire du soir. Les deux hommes ont fait leur entrée en scène vers 3h20 locales au son de la voix du speaker emblématique de la boxe Michael Buffer, et sous les yeux d'un panel de stars de la boxe, dont Tyson Fury ou Manny Pacquiao, et du foot comme Ronaldo ou José Mourinho.

La loi Joshua

Alors qu'on pouvait s'attendre à un round d'observation dans la Kingdom Arena de Ryad, nouvelle place forte de la boxe, le combat a démarré sur un rythme élevé dès les premiers échanges. Et le Britannique a donné le ton dès les premières minutes. Envoyé au sol dans la première reprise d'un puissant direct du droit pris en pleine mâchoire, le Camerounais, novice des rings, n'a rien pu faire face à un Joshua plus fort et plus technique.

Les choses n'ont fait qu'empirer et il a ensuite subi deux autres knockdowns au cours du deuxième round. Le troisième était de trop et Ngannou s'est effondré de tout son corps, conduisant l'arbitre à mettre un terme aux hostilités. Resté allongé sur le dos pendant un certain temps, il a dû recevoir des soins médicaux à l'intérieur du ring avant d'être raccompagné vers son tabouret.

Alors que son rêve est de devenir champion de boxe anglaise, Francis Ngannou, devrait maintenant faire son retour dans les cages de MMA avec un combat prévu en 2024 contre le champion de la PFL Renan Ferreira.