Cédric Doumbè-«Baki» : l'arbitre explique pourquoi il a arrêté le combat

Marc Goddard, l'arbitre du combat entre Cédric Doumbè et «Baki», qui a eu lieu, jeudi dernier, au PFL Paris 2, est revenu sur sa décision d'arrêter le combat dans le 3e round.

Il a décidé de sortir du silence. Après la polémique du combat entre Cédric Doumbè et Baysangur «Baki» Chamsoudinov, remporté par le second après l’affaire de l’épine dans le pied du premier, Marc Goddard, l’arbitre, s’est exprimé.

"J'ai fait ce que je devais faire [...] Cédric est très expérimenté [...] parfois on voit des combattants se briser les os et pourtant ils continuent, je n'ai pas compris comment une écharde a pu le déranger." pic.twitter.com/0fSgwB53T4 — INFOSPORT+ (@infosportplus) March 10, 2024

«Il me faisait signe qu'il y avait un problème. Les règles sont claires à ce sujet : pour des raisons évidentes, un combattant ne peut pas prendre de temps mort, a expliqué l’expérimenté britannique à La Sueur. Je vois qu'à ce moment, c'est potentiellement une blessure au pied. Ça aurait pu être n'importe quoi. Je pense lui avoir dit de continuer le combat quatre fois. À ce moment, personne ne comprend qu'il a une écharde dans le pied. Je pense qu'il a une blessure qui le gêne. Si j'arrête le combat pour faire entrer le docteur, je vais à l'encontre du règlement. C'est quelque chose que j'ai perçu comme une blessure légitime causée de manière légale.»

«Cédric est expérimenté. Ce n'est même pas une blessure, c'est ça que je ne comprends pas, a-t-il ajouté . On voit parfois des combattants se briser les os et pourtant ils continuent. Je n’ai pas compris comment une écharde a pu le déranger. Aucun arbitre ne va arrêter le combat pour dire : 'Ok, tu as une écharde dans le pied'. Ça ne marche pas comme ça». Des mots qui vont faire réagir.

Après deux rounds disputés, la victoire est donc revenue à «Baki» par TKO. Le combattant de la MMA Factory de Fernand Lopez a ainsi infligé à «Doumced» sa première défaite en MMA.

L’ancien champion du monde de kickboxing au GLORY affirme ne pas avoir perdu le combat et souhaiterait faire en sorte que la décision soit modifiée en un «no contest», à savoir une annulation simple du résultat.