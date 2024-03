NBA : une lourde amende pour Rudy Gobert après un geste provocateur envers un arbitre

Rudy Gobert a écopé d’une lourde amende de 100.000 dollars (environ 91.400 euros) ce dimanche, après son geste provocateur envers un arbitre en NBA vendredi lors de Minnesota-Cleveland.

Le pivot français des Minnesota Timberwolves Rudy Gobert a écopé de 100.000 dollars (environ 91.400 euros) d’amende pour un geste provocateur adressé à un arbitre vendredi, mais a échappé à une suspension, a annoncé la NBA dimanche.

Le Français avait écopé d'une faute technique pour un geste sous-entendant qu'un arbitre, qui venait de lui siffler une sixième faute personnelle et donc de le sortir du match, était corrompu.

The Biggest “Criticizing The Official” Fines in NBA History.





1. Rudy Gobert ($100,000)



2. Anthony Edwards ($40,000)



3. Paul George ($35,000) X2



4. Dillon Brooks ($35,000)



5. Draymond Green ($35,000)





These dudes aren’t afraid to call the ’s out. pic.twitter.com/LfGFrNeMDj

— Stifle-Tower27 (@Stifle_Tower27) March 10, 2024