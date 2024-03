NBA : l’incroyable statistique de contres de Victor Wembanyama

Désigné rookie du mois de février de la Conférence Ouest, Victor Wembanyama a encore épaté et affolé les compteurs avec les Spurs de San Antonio. Notamment aux contres.

Il ne l’a pas volé. Déjà sacré en mois de janvier, Victor Wembanyama a une nouvelle fois été désigné rookie du mois de février de la Conférence ouest. Le prodige français a reçu sa récompense, dimanche soir, avant la victoire des Spurs de San Antonio face à Indiana (117-105). Et il faut dire que «Wemby» a encore épaté tout son monde tout au long de février malgré les difficultés de la franchise texane, toujours dernière à l’ouest.

Il a notamment réalisé un triple-double lors du succès contre Toronto (122-99) ainsi que 9 double-doubles et a totalisé une moyenne de 21,3 points, 10,7 rebonds, 4,5 passes et 3,92 contres par match. Dans la toute NBA, aucun joueur n’a fait mieux que lui en termes de contres. Il a même fait mieux que certaines équipes.

BLOCKS IN FEBRUARY





- Victor Wembanyama: 47



- Bulls: 47



- Knicks: 47



- Hornets: 45



- Kings: 45



- Clippers: 37



- Heat: 35



- Trail Blazers: 34@Digits3App https://t.co/ndB775Wcce pic.twitter.com/afu19itwqW — NBACentral (@TheDunkCentral) March 4, 2024

En 12 matchs, Victor Wembanyama a réalisé pas moins de 47 contres, soit autant que les Bulls (en 10 matchs) et les Knicks (en 11 matchs). Mais le joueur de 20 ans a surtout contré plus de tirs que les Hornets (45 en 13 matchs), les Kings (45 en 12 matchs), les Clippers (37 en 11 matchs), le Heat (35 en 11 matchs) et les Blazers (34 en 9 matchs).

Avec déjà 180 blocks en 54 rencontres, il est parfaitement lancé pour atteindre la barre des 250 contres d’ici à la fin de la saison et espérer intégrer le top 5 du nombre de contres réalisé par un rookie. Le record est actuellement détenu par Manute Bol (397 contres) devant David Robinson (319 contres), Shaquille O’Neal (286 contres), Mark Eaton (275 contres) et Alonzo Mourning (271 contres).