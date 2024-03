UFC 299 : un combattant français à l'origine de l'infection de Benoît Saint-Denis ?

Après sa défaite contre Dustin Poirier dimanche à l’UFC 299, Benoît Saint-Denis a révélé avoir été diminué par une infection. Un ancien combattant belge a alors accusé Salahdine Parnasse de lui avoir transmis.

A qui la faute ? Mis KO par Dustin Poirier, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’UFC 299 à Miami, Benoît Saint-Denis a confié avoir été diminué par une infection, traitée par antibiotiques la semaine précédant le combat. Le Belge Brian Bouland, ancien combattant du Cage Warriors, a estimé que «BSD» souffrait d’un staphylocoque et que celui-ci aurait pu lui être transmis par Salahdine Parnasse lors d’un entraînement commun en janvier dernier.

un entraînement ensemble fin janvier

«Malheureusement ce soir je n'ai pas pu pleinement m'exprimer, avait posté sur Instagram le Nîmois. Mon corps n'a pas suivi après une semaine d'antibiotiques pour lutter contre une infection. J'étais présent mais mon corps absent, il ne réagissait pas comme d'habitude.» Un bouton était apparu sur le front de Benoît Saint-Denis. «Salahdine qui vient s'entraîner avec un staph' (visible). Benoît qui accepte de tourner avec. Les coachs qui les laissent tourner ensemble alors que le staph' est visible... C'est une dinguerie !», a alors lancé Brian Bouland sur X, dimanche.

A tous les dermatologues de X, j’ai tourné avec BSD le 29 janvier, soit il y a plus de 6 semaines. Vos calculs sont pas bons les gars . https://t.co/iTwAVKzwAs — Salahdine Parnasse (@SalahdineP) March 10, 2024

Ce lundi, Salahdine Parnasse, double champion du KSW et considéré par ses pairs comme le meilleur combattant français de MMA, a réagi et démenti ces accusations. «A tous les dermatologues de X, j’ai tourné avec BSD le 29 janvier, soit il y a plus de 6 semaines. Vos calculs ne sont pas bons les gars», a-t-il lancé.

A noter que Salahdine Parnase combattra le 6 avril prochain à l’Adidas Arena au KSW. Il défendra son titre en -70 kg face au Roumain Valeriu Mircea, champion intérimaire de la catégorie.