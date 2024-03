Indian Wells : Novak Djokovic éliminé à la surprise générale dès le 3e tour par l'Italien Luca Nardi

Le numéro un mondial Novak Djokovic a été éliminé, dans la nuit du 11 au 12 mars, dès le troisième tour du Masters 1000 d'Indian Wells par l'Italien Luca Nardi, classé 123e mondial.

Coup de tonnerre en Californie. Numéro un mondial au classement ATP, le Serbe Novak Djokovic s'est incliné dès le troisième tour du Masters 1000 d'Indian Wells, dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 mars, face à l'Italien Luca Nardi, 123e mondial à l'ATP, dans un match en trois sets (4-6, 6-3, 3-6).

The win of his LIFE





Lucky loser @Luca___Nardi stuns World No. 1 Djokovic 6-4 3-6 6-3!#IndianWells | #TennisParadise pic.twitter.com/Xaj39M266h

