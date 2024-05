Tennis : un ancien numéro un mondial révèle être atteint d'un cancer de la peau

Ancien numéro 1 mondial de tennis, Andy Roddick a confié être atteint d’un cancer de la peau. L’Américain a fait cette annonce dans son podcast il y a quelques jours.

Il a décidé de se confier. Ancien vainqueur de l’US Open en 2003 et ancien numéro 1 mondial, Andy Roddick a révélé souffrir d’un cancer de la peau il y a quelques jours, alors qu’il n’en avait encore jamais parlé. Il a décidé de se confier et d’expliquer les symptômes dont il a souffert.

Protect your body, it takes you everywhere pic.twitter.com/SrP1II6o0a — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) May 9, 2024

«J'ai souffert de différents types de cancer de la peau depuis que j'ai arrêté de jouer. On m'a retiré une tumeur épidermoïde de la lèvre, il y a cinq ou six ans, je n'en ai jamais parlé», a-t-il avoué dans son podcast «Served with Andy Roddick». A la retraite depuis 2012, l'ex-tennisman a confié être obligé de suivre des traitements lourds sur son visage.

Le triple finaliste de Wimbledon, battu à chaque fois par Roger Federer, a alerté les jeunes joueurs sur l’importance de se protéger contre les UV du soleil.

«Utilisez de la crème solaire. Et mettez de la crème solaire à vos enfants, surtout sur le court de tennis. Les problèmes n’apparaissent pas à l’âge de huit ans, mais peut-être à 38 ans», a-t-il lancé dans cette vidéo dans laquelle il apparaît avec un visage rouge, en raison de l’utilisation de lasers dans le cadre de son traitement.