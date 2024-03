JO 2024 : voici les critères de désignation pour être porte-drapeau des délégations tricolores

Les conditions à remplir pour être porte-drapeau des délégations tricolores lors des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été dévoilées, ce mercredi 13 mars, par le CNOSF.

On en sait un peu plus. Les critères pour être porte-drapeau de l'équipe de France aux JO et Jeux paralympiques à Paris ont été annoncés ce mercredi par le président du CNOSF David Lappartient et Marie-Amélie Lefur, présidente du Comité paralympique (CPSF).

Et pour pouvoir se présenter, il faudra avoir déjà participé aux JO, a précisé le CNOSF, un critère excluant par exemple Kylian Mbappé (football), Victor Wembanyama (basket) ou encore Antoine Dupont (rugby à 7), qui n'ont encore jamais participé à des olympiades. Il faudra également «incarner l'éthique et les valeurs olympiques», selon David Lappartient, excluant du coup des athlètes ayant été condamnés pour des affaires de dopage par exemple.

Les anciens porte-drapeaux exclus de la liste des candidats

Les anciens porte-drapeaux, comme le judoka Teddy Riner qui l'a été aux JO de Rio en 2016, sont également exclus de la liste des candidats. «Il ne faudra pas déjà avoir été porte-drapeau, a confié le président du CNOSF. Nous considérons à cet égard qu'avoir la chance de l'être c'est unique, fabuleux et c'est quelque part associé à une olympiade».

Et d'ajouter : «Il y a une telle richesse dans le sport français que c'est normal d'avoir d'autres athlètes qui puissent candidater. Il faut aussi respecter et incarner les valeurs éthiques de l'olympisme. Un athlète condamné pour des faits de dopage ne pourra pas être porte-drapeau, mais on précisera les critères plus dans le détail. Les porte-drapeaux (homme et femme) ne seront pas issus de la même fédération, même s'ils peuvent être un homme et une femme présentés par fédération».

Les noms des quatre heureux élus (un homme, une femme pour chaque délégation) devraient être dévoilés mi-juillet. Ils seront d'ailleurs élus par leurs pairs.