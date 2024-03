NBA : Rudy Gobert touché aux côtes après une violente chute

Rudy Gobert a été touché aux côtes, la nuit dernière, après avoir lourdement chuté sur le parquet lors de la victoire des Minnesota Timberwolves contre les Los Angeles Clippers en NBA (118-100).

Une victoire douloureuse. Minnesota s’est imposé, la nuit dernière, sur le parquet des Clippers de Los Angeles (100-118), confortant sa 3e place de la Conférence ouest en NBA derrière Oklahoma City et Denver. Mais Rudy Gobert n’a pas participé aux dernières minutes de la rencontre. Dans le dernier quart-temps, le Français (8 points, 11 rebonds) a été victime d’une lourde chute après un duel défensif avec le Croate Ivica Zubac.

Touché aux côtes, il a tenté de reprendre sa place, mais il a fini par quitter le parquet en grimaçant avant de rentrer directement aux vestiaires. Mais visiblement plus de peur que de mal pour le numéro 27 de Minnesota. «Rien de cassé», a-t-il assuré, selon le Minnesota Star Tribune. Même s'il avait du mal à bouger ainsi qu'à respirer, et qu'il avait l'impression que quelque chose s'était déplacé.

Rudy Gobert said nothing was broken and that he was going to be fine, but he was laboring to move and breathe in the locker room afterward. Said something felt like it was out of place after the fall.

— Chris Hine (@ChristopherHine) March 13, 2024