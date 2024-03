Tournoi des 6 nations : composition, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le «Crunch» entre la France et l’Angleterre

Pour son dernier match dans le Tournoi des 6 nations, le XV de France reçoit, ce samedi (21h), l’Angleterre sur la pelouse du Groupama Stadium à Lyon.

Composition du XV de France

Barré - Penaud, Fickou, Depoortère, Bielle-Biarrey - Ramos, Le Garrec - Ollivon, Alldritt, Cros - Meafou, Flament - Atonio, Marchand, Baille

Arbitre

Angus Gardner a été désigné pour diriger la rencontre entre le XV de France et l’Angleterre. Âgé de 39 ans, l’Australien est un arbitre chevronné et a notamment reçu le prix d'«arbitre mondial de l’année» en 2018. Il a également officié lors de la Coupe du monde 2019 au Japon et 2023 en France, où il a officié lors de la demi-finale entre l’Argentine et la Nouvelle-Zélande (6-44).

Stade

Après Marseille contre l’Irlande (17-38) et Lille face à l’Italie (13-13), le XV de France reçoit l’Angleterre à Lyon sur la pelouse du Groupama Stadium. Dotée de près de 60.000 places, l’enceinte lyonnaise sera à guichets fermés pour cette rencontre. Le dernier match des hommes de Fabien Galthié dans le Rhône remonte à octobre dernier lors de la Coupe du monde 2023. Pour son dernier match de la phase de groupes, les Bleus avaient surclassé l’Italie avec huit essais (60-7).

Dernière confrontation

La dernière confrontation entre le XV de France et l’Angleterre remonte au dernier Tournoi des 6 nations. Et les Bleus avaient signé, il y a un an, un succès historique sur la pelouse de Twickenham avec pas moins de sept essais inscrits contre un seul pour les Anglais (10-53).

Parcours

Dans ce Tournoi des 6 nations, le XV de France a connu des résultats mitigés avec deux succès en Écosse (16-20) et au pays de Galles (24-45), une défaite face à l’Irlande à Marseille (17-38) et un match nul contre l’Italie à Lille (13-13). Les Bleus vont ainsi tenter de décrocher leur premier succès à domicile dans ce Tournoi lors de la venue de l’Angleterre. De son côté, le XV de la Rose a enregistré trois succès en Italie (24-27), contre le pays de Galles (16-14) et l’Irlande (23-22), alors que les Anglais se sont inclinés en Écosse (30-20).

Classement

1. Irlande 16 points

2. Angleterre 12 points

3. Ecosse 11 points

4. France 11 points

5. Italie 7 points

6. pays de Galles 3 points

Diffusion TV

Ce «Crunch» entre le XV de France et l’Angleterre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur France 2.