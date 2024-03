Indian Wells : le match entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev interrompu par... une invasion d'abeilles

Dans la nuit de ce jeudi 14 au vendredi 15 mars, la rencontre entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, comptant pour les quarts de finale du tournoi de tennis d'Indian Wells, a été suspendu suite à l'arrivée massive d'abeilles.

De drôles d'invitées. Un essaim d'abeilles a provoqué l'interruption du match entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, cette nuit, lors des quarts de finale du tournoi de tennis d'Indian Wells (États-Unis). Les joueurs, attaqués par les insectes, ont été contraints de se mettre à l'abri.

The most BEE-ZARRE thing you'll ever see!! #TennisParadise pic.twitter.com/OAHe0lIMpB

— Tennis TV (@TennisTV) March 14, 2024