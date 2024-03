Angleterre : l'incroyable but de plus de 30 mètres inscrit contre son camp par le Français Axel Disasi avec Chelsea (vidéo)

Lors de la victoire de Chelsea contre Leicester (4-2), ce dimanche, en quart de finale de la FA Cup, le défenseur français Axel Disasi a inscrit un improbable but contre son camp.

Un sublime but… contre son camp. Axel Disasi, défenseur français de Chelsea, s’est distingué, ce dimanche, contre Leicester en quart de finale de la FA Cup, la Coupe d’Angleterre de football, en inscrivant un magnifique but dans son propre camp. Heureusement pour lui, cette mésaventure n'a pas eu de conséquences pour les Blues qui se sont imposés et qualifiés pour le dernier carré (4-2).

A freak of an own goal from Axel Disasi #EmiratesFACup pic.twitter.com/prLCzrPlV7

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024