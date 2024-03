Athlétisme : le Français Jimmy Gressier pulvérise le record d’Europe du 10 km sur route

Le Français Jimmy Gressier s’est offert le record d’Europe du 10 km sur route, ce dimanche, à Lille. Une excellente performance à quatre mois des JO 2024 de Paris.

La victoire et le record. A l’affiche du 10 km de Lille, Jimmy Gressier a marqué les esprits en s'imposant juste devant le Kenyan Jacob Krop et en pulvérisant le record d’Europe de l’épreuve en 27 minutes et 7 secondes.

Neuvième du 5.000 mètres des Mondiaux 2023 et pour sa première course depuis près de six mois, le Français a effacé des tablettes le record détenu depuis novembre 2020 par le Suisse Julien Wanders en 27’13’’.

RECORD D’EUROPE DU 10 KILOMÈTRES pour Jimmy Gressier () en 27 minutes et 07 secondes ‼️‼️ Le Boulonnais remporte la course et efface des tablettes le mythique record de Julien Wanders (27min13) pic.twitter.com/xx9xjEwJXc — RUN’IX (@RUN_IX) March 17, 2024

«Le 10 km était assez compliqué à gérer. J’arrive mieux à le faire, a-t-il confié après la course. Je suis parti beaucoup moins vite. J’ai appris de mes erreurs par le passé et aujourd’hui, je suis récompensé avec un beau record. J'espère qu'il y en aura d'autres. Le public ? Battre des records est important, courir vite aussi mais le plus important c'est de partager. Le sport est la plus belle des façons de partager. La saison a bien commencé.» L’athlète français va désormais se préparer pour les championnats d'Europe à Rome en juin et les JO 2024 à Paris en août.

Pour rappel, Jimmy Gressier est visé par une enquête pour harcèlement sexuel après un signalement émis par le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep).