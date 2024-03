JO 2024 : pourquoi les Bleus ne pourront-ils pas affronter les Etats-Unis au 1er tour du tournoi de basket ?

Alors que le tirage au sort des groupes des tournois de basket masculin et féminin des JO 2024 à Paris sera effectué, ce mardi, les Bleus, présents dans le chapeau 3, ne devraient tomber sur les États-Unis.

Un match resté dans l’histoire de l’équipe de France. Avant de s’incliner en finale des JO de Tokyo en 2021 (82-87), les Bleus étaient venus à bout des États-Unis pour son entrée dans le tournoi olympique (83-76). Mais les hommes de Vincent Collet ne pourront pas rééditer cet exploit, cet été, aux JO 2024 de Paris.

Les États-Unis dans le chapeau 1, la France dans le 3

Si les Américains seront dans le chapeau 1 et les Français, qui occupent la 9e place du classement mondial, dans le chapeau 3 lors du tirage au sort des groupes, qui sera effectué, ce mardi, au siège de la Fiba en Suisse, les deux équipes ne devraient pas se retrouver sans la même poule et donc s’affronter au 1er tour.

Champion olympique en titre, les États-Unis sont déjà assurés de figurer dans le groupe C, selon une vidéo de la Fédération internationale de basket expliquant les modalités du tirage au sort. De son côté, la France sera placée dans l’un des deux autres groupes de quatre équipes en tant que pays organisateur, principalement pour des raisons de diffusion à la télé.

Car si les deux nations étaient dans le même groupe, la programmation de l’heure de la rencontre (20h) poserait problème à cause du décalage horaire avec les États-Unis. Comme pour les JO de Tokyo, avec le Japon et les États-Unis dans des poules différentes, le CIO et la Fiba devraient mettre les deux sélections dans des groupes différents pour satisfaire les diffuseurs des deux nations.