Espagne : des chants anti-PSG entonnés par les supporters de Barcelone avant les retrouvailles en Ligue des champions

En marge de la victoire du FC Barcelone, dimanche soir, contre l’Atlético Madrid en Liga (0-3), des supporters du club catalan ont entonné des chants anti-PSG avant les retrouvailles entre les deux formations en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le match est déjà lancé. Alors que le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en quarts de finale de la Ligue des champions (aller le 10 avril, retour le 16 avril), les supporters du club catalan ont déjà lancé les hostilités, dimanche soir, lors de la victoire du Barça sur la pelouse de l’Atlético Madrid en Liga (0-3).

The Barça fans, understandably in good spirits, already looking forward to their Champions League encounter with Paris St.-Germain, chanting: "Puta PSG, puta PSG" pic.twitter.com/pIsOsZTT7Y

— Alex Truica (@AlexTruica) March 17, 2024