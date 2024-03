«J’ai hâte» : Victor Wembanyama confirme son retour à Paris avec les Spurs de San Antonio

En marge de la victoire des Spurs de San Antonio, dimanche soir, contre Brooklyn (122-115), Victor Wembanyama a confirmé sa venue à Paris en janvier 2025 avec la franchise texane pour y disputer deux matchs NBA.

Un retour aux sources. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, les Spurs de San Antonio voyageront à Paris en janvier 2025 pour y disputer deux matchs de la saison régulière de NBA. La venue de la franchise texane a été confirmée par Victor Wembanyama, dimanche soir, en marge de la victoire contre Brooklyn (122-115). Et l’intérieur tricolore n’a pas caché son impatience et son excitation à l’idée de jouer dans la capitale française. Chez lui.

Présent à Paris pour les JO 2024 ?

«J’ai hâte évidemment. Ça va être très important pour moi. C'est là d'où je viens, c'est ma ville. Ça va être très spécial. Ça va aussi me permettre de voir ma famille au milieu de la saison, ce qui n’arrive pas souvent. C’est super», s’est réjoui «Wemby» encore très en vue face aux Nets avec 33 points, 16 rebonds, 7 contres et 7 passes décisives contribuant largement au succès de son équipe.

Alors que les Spurs n’ont plus évolué dans l’Hexagone depuis 22 ans (un match de pré-saison contre Memphis), Victor Wembanyama et ses coéquipiers devraient affronter deux fois la même franchise sur le parquet de l’Accor Arena, qui avait accueilli en janvier dernier la rencontre entre les Cleveland Cavaliers et les Brroklyn Nets (111-102).

Mais avant ses deux matchs NBA, le prodige tricolore, pressenti pour être élu meilleur rookie de la saison, devrait déjà revenir à Paris, cet été, pour les JO 2024 avec l’équipe de France. La bande à Vincent Collet connaîtra d’ailleurs ses adversaires lors de la phase de groupes à l’issue du tirage au sort, qui sera effectué, ce mardi, au siège de la Fiba en Suisse.