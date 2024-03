«Je me suis mis un flingue sur la tête» : une ancienne star de la NBA avoue avoir voulu se suicider

Ancienne star de la NBA, John Wall (33 ans) a révélé avoir tenté de se suicider à deux reprises, après avoir traversé une période très compliquée ces dernières années.

Ses enfants lui ont sauvé la vie. John Wall (33 ans) est passé par des moments très difficiles ces dernières années, au point de vouloir se suicider. Notamment après la disparition de sa mère, décédée d’un cancer en 2019, puis de sa grand-mère quelques mois plus tard. Avec ces épisodes dramatiques, ajoutées à une blessure au tendon d’Achille, tout s’est écroulé autour de l’ancienne star de la NBA.

«Si je n’avais pas eu mes deux garçons, je me serais suicidé. Je me suis mis un flingue sur la tête à deux reprises. Et beaucoup de mes proches et de mes amis de l’époque ne le savaient pas. Je voulais me suicider», a expliqué, au podcast The OGs Show, l’ancien meneur des Washington Wizards, numéro 1 de la draft 2010. Mais ses enfants l’ont finalement empêché de passer à l’acte.

de retour sur les parquets ?

«Je me suis dit que si je quittais cette terre, j’abandonnerais mes enfants. Qui allait les élever ? Il fallait que je sois là pour eux», a confié John Wall, qui a décidé d’aller «voir un psy» après ses pensées suicidaires. Et alors qu’il remonte peu à peu la pente, le meneur, sans équipe depuis Houston qui a décidé de mettre un terme à son contrat il y a un an, ne désespère pas de refouler à nouveau les parquets.

Du côté du Heat de Miami, qui occupe la 8e place de la Conférence Est ? «J’ai le sentiment que je peux énormément les aider. Et même si je ne commençais pas les matchs, je pense que je pourrais être utile en sortie de banc, les aider, avoir un impact sur l’équipe», a affirmé John Wall. En Floride ou ailleurs, rejouer au basket serait sans doute vécu comme une résurrection.