Tennis de table : l’incroyable performance du phénomène français Félix Lebrun

Âgé de seulement 17 ans, Félix Lebrun, prodige français du tennis de table, va intégrer le top 5 du classement mondial, qui est dominé par le Chinois Wang Chuqin (23 ans).

Il continue de battre des records de précocité. Véritable prodige français du tennis de table, Félix Lebrun va intégrer pour la première fois de sa très jeune carrière le top 5 du classement mondial. A seulement 17 ans. Le natif de Montpellier, qui sera l'une des grandes chances de médailles tricolores aux JO 2024, poursuit son ascension dans la hiérarchie mondiale après avoir atteint le dernier carré du Grand Smash de Singapour, l’un des tournois majeurs de la saison.

A 17 ans et 6 mois, il est le plus jeune joueur européen à réaliser cette performance. Et il est seulement le 4e Français à occuper l'une des cinq premières places au classement mondial après René Roothooft (1952), Jacques Secrétin (1976-1977) et Jean-Philippe Gatien (1991-1995).

Le classement mondial est dominé par les Chinois Wang Chuqin (23 ans), Fan Zhendong (27 ans), Liang Jingku (27 ans) et Ma Long (35 ans).