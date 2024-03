NBA : Bilal Coulibaly victime d'une fracture du poignet droit et forfait pour les JO 2024 ?

Victime d’une fracture du poignet droit, le Français Bilal Coulibaly, qui évolue aux Washington Wizards, ne jouera plus de la saison en NBA. Sera-t-il remis à temps pour disputer les JO 2024 à Paris ?

Sa première saison aux États-Unis a pris fin prématurément. Bilal Coulibaly (19 ans), 7e de la dernière draft NBA, a été victime d’une fracture du poignet droit et doit mettre un terme à saison, a annoncé sa franchise des Wizards de Washington.

L’ancien coéquipier de Victor Wembanyama à Boulogne-Levallois, auteur d'une saison prometteuse, s’est blessé, samedi, lors d’une chute contre les Chicago Bulls. Cette blessure et l'indisponibilité qui va en découler pourraient le priver d'une éventuelle participation aux JO 2024 à Paris avec l'équipe de France, dont il n'a pour l'instant jamais porté le maillot.

Official: Bilal Coulibaly will miss the remainder of the regular season after being diagnosed with a right wrist fracture.





The injury, which will be treated conservatively, was suffered when Coulibaly fell during the game on March 16 at Chicago.

— Washington Wizards (@WashWizards) March 18, 2024