Affaire Daniel Alves : la caution de la remise en liberté du Brésilien payée par Neymar ?

Condamné à quatre ans et demi de prison pour le viol d’une jeune femme, Daniel Alves a obtenu, ce mercredi, sa libération conditionnelle contre le paiement d’une caution, qui aurait été réglée par Neymar et ses proches.

Neymar encore à la rescousse de Daniel Alves ? Condamné en première instance, le 22 février dernier, à quatre ans et demi de prison pour le viol d’une jeune femme dans les toilettes d’une boîte de nuit en décembre 2022, l’ancien défenseur (40 ans) a obtenu, ce mercredi, sa remise en liberté provisoire «en échange du paiement d’une caution d’un million d’euros» dans l’attente que son appel soit examiné. Et cette caution aurait été réglée par son grand ami Neymar, selon les informations de La Vanguardia. L’ancien n°10 du PSG aurait accepté de payer cette somme pour lui permettre de recouvrer sa liberté.

Interdiction de quitter l'espagne

Et ce ne serait pas la première fois que le joueur de 32 ans vient en aide à son compatriote dans cette affaire. Neymar et ses proches auraient déjà payé les frais d’avocat de Daniel Alves, dont le montant avoisinerait les 150.000 euros. «C’est un scandale qu’on laisse en liberté une personne, alors qu’on sait qu’il peut rassembler le million d’euros en un rien de temps», a déploré l’avocate de la jeune femme peu après l’annonce de sa remise en liberté. «Il semblerait qu'on fasse une justice pour les riches», a-t-elle ajouté à la radio catalane RAC-1.

Le paiement de cette caution n’a pas été la seule condition à sa libération provisoire. Incarcéré depuis janvier 2023 dans une cellule de la prison Brians 2, Daniel Alves a interdiction de quitter l’Espagne et s’est vu confisquer ses passeports espagnol et brésilien par crainte qu’il prenne fuite, notamment au Brésil, alors qu’il n’existe aucun accord d’extradition entre les deux pays. Il devra également se présenter une fois par semaine au tribunal et ne peut s’approcher à moins d’un kilomètre de la victime.

Si Daniel Alves et ses avocats ont fait appel de sa condamnation, c’est également le cas du parquet qui avait requis neuf ans d’emprisonnement et qui réclame une peine plus lourde à son encontre.