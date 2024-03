Boxe : Deontay Wilder-Francis Ngannou… Tyson Fury révèle celui qui frappe le plus fort

Alors qu’il a déjà affronté les deux boxeurs, le Britannique Tyson Fury a révélé, ce mardi soir, le nom de celui qui était le plus gros puncheur entre Francis Ngannou et Deontay Wilder.

Il a tranché. Tyson Fury, qui a affronté et battu Francis Ngannou ainsi que Deontay Wilder, considérés comme les plus puissants combattants actuels, a donné son avis sur les deux boxeurs lors d’une interview publiée ce mardi soir.

«Deontay Wilder de loin ! Francis Ngannou est un gros puncheur, mais aucun de ses coups ne m’a vraiment dérangé, a expliqué le ‘Gypsy King’ à Charlie Parsons. Ce n’était pas comme s’il avait de la dynamite et que je vacillais à chaque fois qu’il me frappait. Juste un coup derrière la tête, c’est tout. Deontay Wilder reste le plus gros puncheur avec lequel je n’ai jamais été sur le ring et de loin.»

Tyson Fury avait battu par deux fois Deontay Wilder, mais ce dernier était parvenu à l’envoyer plusieurs fois au sol. L’Américain avait réussi à faire «match nul» contre le Britannique. En octobre 2023, ce dernier avait battu dans une décision partagée (et très contestée) Francis Ngannou.

Tyson Fury sera de retour le 18 mai prochain pour affronter Oleksandr Usyk pour l’unification de toutes les ceintures des poids lourds. Ce qui n’est plus arrivé depuis Lennox Lewis contre Mike Tyson en 2002.